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Дальнее зарубежье 28.09.2017 09:14

Тиллерсон в четверг прибудет в Пекин на трехдневные переговоры

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг едет в Китай, где проведет переговоры в течение трех дней с высокопоставленными политиками этой страны.

Ожидается, что американский госсекретарь будет обсуждать сложившуюся в связи с ракетными испытаниями КНДР ситуацию на Корейском полуострове, а также вопросы, связанные с торговлей и инвестициями между США и Китаем.

Поездка Р.Тиллерсона продлится до 30 сентября. По словам представителя американского Госдепартамента США Хизер Нойерт, эти переговоры станут подготовкой для визита в Китай президента США Дональда Трампа, запланированного на ноябрь этого года.

Эта поездка в Китай станет уже второй для Р.Тиллерсона в качестве главы Госдепартамента США. В марте этого года госсекретарь США совершил азиатское турне, в ходе которого посетил Японию, Южную Корею и Китай.

Ранее на этой неделе Р.Тиллерсон заявил, что США готовы продолжать поиски дипломатического решения северокорейской проблемы.

Также накануне президент США Дональд Трамп поблагодарил Китай за ограничение отношений с КНДР в банковской сфере и сфере торговли. Американский президент отметил, что даже два месяца назад реализацию этого шага было трудно представить.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]