Тиллерсон в четверг прибудет в Пекин на трехдневные переговоры

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг едет в Китай, где проведет переговоры в течение трех дней с высокопоставленными политиками этой страны.
Ожидается, что американский госсекретарь будет обсуждать сложившуюся в связи с ракетными испытаниями КНДР ситуацию на Корейском полуострове, а также вопросы, связанные с торговлей и инвестициями между США и Китаем.
Поездка Р.Тиллерсона продлится до 30 сентября. По словам представителя американского Госдепартамента США Хизер Нойерт, эти переговоры станут подготовкой для визита в Китай президента США Дональда Трампа, запланированного на ноябрь этого года.
Эта поездка в Китай станет уже второй для Р.Тиллерсона в качестве главы Госдепартамента США. В марте этого года госсекретарь США совершил азиатское турне, в ходе которого посетил Японию, Южную Корею и Китай.
Ранее на этой неделе Р.Тиллерсон заявил, что США готовы продолжать поиски дипломатического решения северокорейской проблемы.
Также накануне президент США Дональд Трамп поблагодарил Китай за ограничение отношений с КНДР в банковской сфере и сфере торговли. Американский президент отметил, что даже два месяца назад реализацию этого шага было трудно представить.
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