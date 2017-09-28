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Дальнее зарубежье 28.09.2017 09:28

Саммит ЕС обсудит в Эстонии будущее цифровых технологий

В Эстонию в четверг прибудут главы государств и правительств Европейского союза, чтобы принять участие в самом значимом мероприятии в рамках председательства страны в ЕС: саммите Совета ЕС по вопросам цифровых технологий.

Как сообщили "Интерфаксу" в председательстве Эстонии в ЕС, ожидается прибытие канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, первых лиц ряда других государств ЕС, а также президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, президента Европарламента Антонио Таяни, председателя Европейского совета Дональда Туска.

Официально саммит состоится в пятницу, 29 сентября, но высокопоставленные гости планируют уже в четверг вечером за ужином в неформальной беседе обсудить актуальные вопросы международной политики и Европейского союза.

"Целью встречи на высшем уровне является обсуждение планов цифровых инноваций с тем, чтобы Европы оставалась в первых рядах технологического развития и смогла в предстоящие годы стать всемирным дигитальным лидером", - пояснили "Интерфаксу" в председательстве Эстонии в ЕС.

На встрече предполагается разработать долгосрочную перспективу (до 2025 года) дигитального развития, охватывающую такие сферы, как надежность, доверие, безопасность, электронные выборы, промышленность, экономику и общество.

Эстония планирует представить на саммите интернет-портал с информацией о применяемых в Евросоюзе санкциях. "Портал задуман для передачи в дигитальной, дружественной пользователю и понятной форме передавать текущую информацию о применяемых ЕС санкциях", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

По данным МИД, сейчас в ЕС применяется около 40 санкций, введенных Советом безопасности ООН или Советом ЕС, и портал поможет пользователям быстро и легко находить информацию, записанную в сотнях сложных правовых актов.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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