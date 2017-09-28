Президенты РФ и Турции проведут встречу в Анкаре

Президент РФ Владимир Путин в четверг в Анкаре обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, "сверит часы" по всем вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что рабочий визит В.Путина в Анкару "имеет абсолютно прагматические цели".

"Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия - будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мега-проектов. Вы знаете, о каких мега-проектах может идти речь",- сказал Д.Песков.

Он отметил, что Москва и Анкара активно взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии". "Вот по всем этим вопросам будет произведена сверка часов", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Касаясь военно-технического сотрудничества РФ и Турции в сфере ВТС, в частности критики зарубежных стран за возможные поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, Д.Песков заметил, что оно осуществляется в строгом соответствии с международным правом.

"Ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество, которое осуществляется в строгом соответствии с международным правом и никоим образом не направлено против каких-то третьих стран",- сказал пресс-секретарь главы государства.

И добавил: "Ни у кого нет оснований высказывать какие-то критические соображения в этой связи".

По инициативе российской стороны перед встречей состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции, в ходе которого они обсудили вопрос создания четырех зон деэскалации в Сирии.

"Предметно обсуждена сирийская проблематика, в том числе в свете положительных итогов, достигнутых в ходе шестой международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября с.г. Подчеркивалось, что создание четырех зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны", - сообщили в Кремле по итогам переговоров.

Лидерами отмечена важность дальнейшей тесной координации усилий России и Турции на сирийском направлении. "Условлено продолжить обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке дня в ходе рабочей встречи в Анкаре", - отметили в Кремле.

Д.Песков сообщил, что также лидеры в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг референдума о независимости Иракского Курдистана. При этом он заметил, что позиция РФ по этому вопросу не претерпела изменений.

"Мы по-прежнему считаем, что сохранение территориальной и политической целостности государств чрезвычайно важно для поддержания стабильности и безопасности в регионе и для урегулирования тех критических проблем, которыми этот регион изобилует", - добавил Д.Песков.

В.Путин и Р.Эрдоган также затронули также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.