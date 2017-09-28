Представитель Facebook заявил, что компания заблокировала перед выборами в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов

За месяц до выборов в бундестаг в Германии компания Facebook заблокировала "десятки тысяч фейковых аккаунтов" в Германии, говорится в сообщении вице-президента по связям с общественностью по странам Европы, Ближнего Востока и Азии компании Facebook Ричарда Аллана.
"Для того, чтобы предотвратить злоупотребления при использовании нашей социальной сети, мы провели массовое удаление фейковых аккаунтов... За месяц до выборов мы удалили в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов", - отмечается в сообщении.
В нем также говорится, что Facebook взаимодействовал с властями Германии, в частности - с Федеральной службой по информационной безопасности Германии (Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - BSI). Facebook провел обучение членов бундестага и кандидатов на выборах по вопросам информационной безопасности. В связи с выборами, между Facebook и BSI был налажен канал передачи информации, касающейся вопросов безопасности в контексте выборов в бундестаг.
"Эти усилия усложнили распространение ложной информации во время этих выборов, и она реже появлялась в разделе новостей социальной сети. Исследования показывают, что количество фейковых новостей во время этих выборов было очень небольшим. Мы многому научились, и будем применять полученный опыт при последующих выборах", - говорится в сообщении Р.Аллана.
Президент Алиев принял министра национальной обороны Турции
Анкара и Баку обсуждают вопросы совместного производства продукции оборонной промышленности – министр обороны Турции
Анкара и Баку будут увеличивать число совместных военных учений – министр обороны Турции
Турция согласна вести дела лишь с Багдадом по вопросу экспорта нефти с территории Ирака - заявление иракских властей
Белый дом обнародовал детали налоговой реформы, планирует снизить налог на прибыль компаний до 20%
Агролизинг в 2005-2017гг закупил у Гянджинского автомобильного завода более 8 тыс. тракторов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека, еще 5 пострадали - МВД
Посол России в Баку отмечает глубокий интерес к русской литературе и культуре в Азербайджане
«Карабах» уступил с минимальным счетом «Роме» в Лиге чемпионов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили Всемирный день туризма
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»