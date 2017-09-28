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Дальнее зарубежье 28.09.2017 10:00

Представитель Facebook заявил, что компания заблокировала перед выборами в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов

За месяц до выборов в бундестаг в Германии компания Facebook заблокировала "десятки тысяч фейковых аккаунтов" в Германии, говорится в сообщении вице-президента по связям с общественностью по странам Европы, Ближнего Востока и Азии компании Facebook Ричарда Аллана.

"Для того, чтобы предотвратить злоупотребления при использовании нашей социальной сети, мы провели массовое удаление фейковых аккаунтов... За месяц до выборов мы удалили в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов", - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что Facebook взаимодействовал с властями Германии, в частности - с Федеральной службой по информационной безопасности Германии (Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - BSI). Facebook провел обучение членов бундестага и кандидатов на выборах по вопросам информационной безопасности. В связи с выборами, между Facebook и BSI был налажен канал передачи информации, касающейся вопросов безопасности в контексте выборов в бундестаг.

"Эти усилия усложнили распространение ложной информации во время этих выборов, и она реже появлялась в разделе новостей социальной сети. Исследования показывают, что количество фейковых новостей во время этих выборов было очень небольшим. Мы многому научились, и будем применять полученный опыт при последующих выборах", - говорится в сообщении Р.Аллана.

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Тэги: США, FACEBOOK, ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]