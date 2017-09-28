Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о попытках помешать борьбе с террористами за пределами сирийского города Дэйр-эз-Зор и призвал в этой связи "не заигрывать с террористами".
"После многолетней осады боевиков был разблокирован Дэйр-эз-Зор. Видим, однако, попытки помешать действиям по преследованию и разгрому боевиков за пределами этого города, что идет вразрез с официально заявляемой целью полного уничтожения игиловской заразы ("Исламское государство", запрещено в РФ) на сирийской земле", - сказал В.Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
"Вновь предупреждаем, не надо заигрывать с террористами и давать им возможность поднять голову. Только посредством честного сотрудничества без скрытой повестки дня мы сможем ликвидировать террористические очаги", - подчеркнул российский дипломат.
Он также отметил, что "территория под контролем ИГИЛ (в Сирии - ИФ) уменьшается".
Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.
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