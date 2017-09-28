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Дальнее зарубежье 28.09.2017 10:16

Постпред РФ при ООН Небензя призвал "не заигрывать с террористами" в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о попытках помешать борьбе с террористами за пределами сирийского города Дэйр-эз-Зор и призвал в этой связи "не заигрывать с террористами".

"После многолетней осады боевиков был разблокирован Дэйр-эз-Зор. Видим, однако, попытки помешать действиям по преследованию и разгрому боевиков за пределами этого города, что идет вразрез с официально заявляемой целью полного уничтожения игиловской заразы ("Исламское государство", запрещено в РФ) на сирийской земле", - сказал В.Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Вновь предупреждаем, не надо заигрывать с террористами и давать им возможность поднять голову. Только посредством честного сотрудничества без скрытой повестки дня мы сможем ликвидировать террористические очаги", - подчеркнул российский дипломат.

Он также отметил, что "территория под контролем ИГИЛ (в Сирии - ИФ) уменьшается".

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

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Тэги: США, ООН, НЕБЕНЗЯ, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]