Манат продолжается укрепляться к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 сентября сохранил 1,7002 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 сентября ЦБА установил на уровне 1,9946 манат/1EUR (27 сентября - 2,0026 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 сентября определил на уровне 0,0292 манат/1RUB (27 сентября - 0,0294 манат/1RUB).

А.Азизов