Нефть слабо дешевеет в четверг, цена Brent опустилась до $55,74 за баррель

Цены на нефть опускаются в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии, пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 снизилась на $0,16 (0,28%) - до $57,74 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,54 (0,92%) - до $57,9.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,15 (0,29%) - до $51,99 за баррель. Накануне стоимость фьючерса выросла на $0,26 (0,5%) - до $52,14 за баррель.

Поддержку WTI в среду оказали данные Минэнерго США, указавшие на первое с момента урагана "Харви" сокращение запасов нефти в стране.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стали данные о продолжающемся увеличении добычи в США, а также роста экспорта нефти из страны до рекордного уровня.

Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 1,85 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts ожидали их повышения на 1,3 млн баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 1,1%, дистиллятов - снизились на 800 тыс. баррелей.

"Данные Минэнерго поддержали рынок, - отмечает аналитик CMC в Сиднее Markets Майкл МакКарти. - Очевидно, что есть потенциал роста. Негативным моментом стал рост добычи нефти, он сейчас очень близок к рекордному".

Добыча нефти в США за неделю выросла на 37 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,55 млн б/с. Экспорт нефти из страны подскочил на 61% - до 1,49 млн б/с, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в августе 1993 года.

Тем временем, по данным источников агентства Bloomberg, добыча нефти в Ливии, сократившаяся ранее в этом месяце из-за обострения вооруженного конфликта, восстановлена до 900 тыс. б/с. В августе в стране добывалось порядка 1,05 млн б/с.