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СНГ 28.09.2017 10:32

Предвыборные кампании двух главных претендентов на пост президента Киргизии привлекли внимание Генпрокуратуры

В Киргизии возбуждены уголовные дела по фактам нарушений в ходе предвыборной агитации в пользу двух экс-премьеров - Сооронбая Жээнбекова и Омурбека Бабанова.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Киргизии, в частности, надзорным органом возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" по факту принуждения студентов голосовать за определенного кандидата в президенты республики.

В пресс-службе пояснили, что уголовное дело возбуждено на основании заявления и переданных и материалов правозащитной коалиции "За демократию и гражданское общество".

"В заявлении указано, что преподаватель Государственной юридической академии республики "в ходе проведения кураторского часа со студентами принуждала в день голосования поддержать кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, в противном случае запугивала их отчислением", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "другое уголовное дело возбуждено по заявлению жительницы Оша (юг Киргизии), сообщившей о подкупе голосов со стороны двух мужчин, предлагавших ей 2000 сомов (около $30)за поддержку кандидата в президенты Омурбека Бабанова".

Собеседник агентства добавил, что рассмотрение уголовного дела Ошским городским судом назначено на 3 октября.

В свою очередь в штабе О.Бабанова заявили, что считают "возбуждение уголовного дела очередной провокацией и одной из форм применения административного ресурса, соответствующие заявления поданы в ЦИК и Генеральную прокуратуру".

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 12 кандидатов.

Вместе с тем эксперты в Киргизии считают, что основная борьба за голоса избирателей развернется между двумя бывшими премьерами: кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии С.Жээнбековым и самовыдвиженцем, лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" О.Бабановым.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

Законодательство Киргизии запрещает задействовать в ходе предвыборной кампании административный ресурс и использовать подкуп, оба правонарушения предусматривают уголовное наказание.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАНДИДАТЫ, АГИТАЦИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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