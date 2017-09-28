Киргизский премьер нанесет первый в истории официальный визит в Россию

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков 29-30 сентября посетит Россию с официальным визитом, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

По словам собеседника агентства, предстоящий визит С.Исакова в Москву станет для него первой зарубежной поездкой в ранге премьера и первым за 26 лет с момента провозглашения независимости республики официальным визитом главы киргизского кабмина в РФ, так как "до этого все визиты глав правительств носили рабочий характер".

"В Москве у С.Исакова запланированы двусторонние встречи, в частности, с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным", - сказал представитель пресс-службы.

Ожидается, что С. Исаков посетит инновационный центр "Сколково", ознакомится с работой государственной программы города Москвы "Безопасный город", проведет встречу с соотечественниками, проживающими в России, отметил собеседник агентства.

С.Исаков был утвержден премьер-министром Киргизии 25 августа, до этого он занимал пост руководителя президентской администрации.

В июне в России с госвизитом побывал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.