Министр экономики Азербайджана и глава Ставрополья обсудили инвестиционный потенциал региона

Губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров рассказал министру экономики Азербайджана Шахину Мустафаеву об инвестпотенциале края.

"Ш.Мустафаев прибыл в край для участия в восьмом российско-азербайджанском межрегиональным форумом «Инвестиции, инновации, туризм». Он стартует 28 сентября.

В.Владимиров и глава азербайджанского Минэкономики побывали в Пятигорске", - отмечают российские СМИ.

Кроме того, Ш.Мустафаев изучил инвестиционный потенциал региона и опыт по развитию индустриальных парков. "Теперь руководителям территорий и представителям деловых кругов предстоит обсудить вопросы расширения сотрудничества", - подчеркивают СМИ.

А.Азизов