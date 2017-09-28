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Бизнес и законодательство 28.09.2017 10:30

Министр экономики Азербайджана и глава Ставрополья обсудили инвестиционный потенциал региона

Губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров рассказал министру экономики Азербайджана Шахину Мустафаеву об инвестпотенциале края.

"Ш.Мустафаев прибыл в край для участия в восьмом российско-азербайджанском межрегиональным форумом «Инвестиции, инновации, туризм». Он стартует 28 сентября.

В.Владимиров и глава азербайджанского Минэкономики побывали в Пятигорске", - отмечают российские СМИ.

Кроме того, Ш.Мустафаев изучил инвестиционный потенциал региона и опыт по развитию индустриальных парков. "Теперь руководителям территорий и представителям деловых кругов предстоит обсудить вопросы расширения сотрудничества", - подчеркивают СМИ.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТАВРОПОЛЬЕ, ЭКОНОМИКА, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]