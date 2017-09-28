Министр экономики Азербайджана и глава Ставрополья обсудили инвестиционный потенциал региона

Губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров рассказал министру экономики Азербайджана Шахину Мустафаеву об инвестпотенциале края.
"Ш.Мустафаев прибыл в край для участия в восьмом российско-азербайджанском межрегиональным форумом «Инвестиции, инновации, туризм». Он стартует 28 сентября.
В.Владимиров и глава азербайджанского Минэкономики побывали в Пятигорске", - отмечают российские СМИ.
Кроме того, Ш.Мустафаев изучил инвестиционный потенциал региона и опыт по развитию индустриальных парков. "Теперь руководителям территорий и представителям деловых кругов предстоит обсудить вопросы расширения сотрудничества", - подчеркивают СМИ.
А.Азизов
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