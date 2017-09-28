Премьер Украины заявил о начале разминирования в Калиновке, взрывы на арсенале почти прекратились

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что взрывы боеприпасов на артиллерийских складах в Калиновке (Винницкая область) практически прекратились, началось разминирование пятикилометровой зоны.

"По ситуации в Калиновке. На складах еще продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились", - написал премьер-министр на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.

Он отметил, что жители начали возвращаться в отдаленные от эпицентра взрывов села.

"В общем, ситуация под контролем: идет воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону", - написал В.Гройсман.