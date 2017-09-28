Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9946 RUR   0.0292 GBR   2.2738 TRY   0.474

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.14 Brent   57.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 17° Завтра 13° 19° 30 Сен 14° 20° 1 Окт 13° 21°

СНГ 28.09.2017 11:04

Премьер Украины заявил о начале разминирования в Калиновке, взрывы на арсенале почти прекратились

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что взрывы боеприпасов на артиллерийских складах в Калиновке (Винницкая область) практически прекратились, началось разминирование пятикилометровой зоны.

"По ситуации в Калиновке. На складах еще продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились", - написал премьер-министр на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.

Он отметил, что жители начали возвращаться в отдаленные от эпицентра взрывов села.

"В общем, ситуация под контролем: идет воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону", - написал В.Гройсман.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КАЛИНОВКА, ВЗРЫВЫ, СИТУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]