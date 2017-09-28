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АПК 28.09.2017 10:51

Агролизинг в 2005-2017гг закупил у Гянджинского автомобильного завода более 8 тыс. тракторов

ОАО "Агролизинг" в 2005-2017гг приобрело 8,021 тыс. тракторов, собранных на Гянджинском автомобильном заводе.

"В 2005-2017гг Агролизинг приобрел 10,019 тыс. тракторов, из которых 8,021 тыс. тракторов были приобретены у Гянджинского автомобильного завода. Остальные 20% тракторов были закуплены за рубежом", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Агролизинг.

В обществе подчеркнули, что Агролизинг также активно закупает зерноуборочные комбайны. "До сих пор Агролизинг приобрел 1,869 тыс. зерноуборочных комбайнов, из которых 677 – в 2014-2017гг", - отметил представитель компании.

В целом, в 2005-2017гг Агролизинг закупил 35,84 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, ТРАКТОРА, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]