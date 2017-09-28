Агролизинг в 2005-2017гг закупил у Гянджинского автомобильного завода более 8 тыс. тракторов

ОАО "Агролизинг" в 2005-2017гг приобрело 8,021 тыс. тракторов, собранных на Гянджинском автомобильном заводе.

"В 2005-2017гг Агролизинг приобрел 10,019 тыс. тракторов, из которых 8,021 тыс. тракторов были приобретены у Гянджинского автомобильного завода. Остальные 20% тракторов были закуплены за рубежом", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Агролизинг.

В обществе подчеркнули, что Агролизинг также активно закупает зерноуборочные комбайны. "До сих пор Агролизинг приобрел 1,869 тыс. зерноуборочных комбайнов, из которых 677 – в 2014-2017гг", - отметил представитель компании.

В целом, в 2005-2017гг Агролизинг закупил 35,84 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов