Агролизинг в 2005-2017гг закупил у Гянджинского автомобильного завода более 8 тыс. тракторов

ОАО "Агролизинг" в 2005-2017гг приобрело 8,021 тыс. тракторов, собранных на Гянджинском автомобильном заводе.
"В 2005-2017гг Агролизинг приобрел 10,019 тыс. тракторов, из которых 8,021 тыс. тракторов были приобретены у Гянджинского автомобильного завода. Остальные 20% тракторов были закуплены за рубежом", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Агролизинг.
В обществе подчеркнули, что Агролизинг также активно закупает зерноуборочные комбайны. "До сих пор Агролизинг приобрел 1,869 тыс. зерноуборочных комбайнов, из которых 677 – в 2014-2017гг", - отметил представитель компании.
В целом, в 2005-2017гг Агролизинг закупил 35,84 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.
ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
А.Азизов
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