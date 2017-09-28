Нижняя палата парламента Японии распущена, досрочные выборы назначены на 22 октября

Решение о роспуске нижней палаты (палаты представителей) парламента Японии официально объявлено в четверг, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.
"На основании седьмой статьи Конституции Японии палата представителей объявляется распущенной", - огласил спикер палаты Тадамори Осима императорский указ о прекращении полномочий этого органа власти.
Согласно седьмой статьи Конституции Японии, император Японии по рекомендации и с одобрения японского кабинета министров имеет право, в частности, распустить палату представителей.
После этой процедуры кабинет министров объявил дату досрочных выборов - 22 октября.
Роспуск палаты представителей произошел более чем за год до истечения срока его полномочий.
В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что вскоре после роспуска палаты премьер-министр Японии Синдзо Абэ, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), выступил перед однопартийцами с речью, в которой заявил о желании получить от японских избирателей мандат на проведение более жесткой политики в отношении КНДР.
АП отмечает, что в июле рейтинг поддержки правительства С.Абэ опустился ниже 30% на фоне скандалов с возможным участием премьера в махинациях в образовательной сфере. Однако впоследствии после перестановок в кабинете министров рейтинг поднялся до примерно 50%.
Аналитики предрекают победу ЛДП на грядущих выборах, однако отмечают давление, которое может оказать новая партия - "Партия надежды", основанная на этой неделе губернатором Токио Юрико Коикэ.
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