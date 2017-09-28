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Дальнее зарубежье 28.09.2017 11:14

Нижняя палата парламента Японии распущена, досрочные выборы назначены на 22 октября

Решение о роспуске нижней палаты (палаты представителей) парламента Японии официально объявлено в четверг, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

"На основании седьмой статьи Конституции Японии палата представителей объявляется распущенной", - огласил спикер палаты Тадамори Осима императорский указ о прекращении полномочий этого органа власти.

Согласно седьмой статьи Конституции Японии, император Японии по рекомендации и с одобрения японского кабинета министров имеет право, в частности, распустить палату представителей.

После этой процедуры кабинет министров объявил дату досрочных выборов - 22 октября.

Роспуск палаты представителей произошел более чем за год до истечения срока его полномочий.

В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что вскоре после роспуска палаты премьер-министр Японии Синдзо Абэ, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), выступил перед однопартийцами с речью, в которой заявил о желании получить от японских избирателей мандат на проведение более жесткой политики в отношении КНДР.

АП отмечает, что в июле рейтинг поддержки правительства С.Абэ опустился ниже 30% на фоне скандалов с возможным участием премьера в махинациях в образовательной сфере. Однако впоследствии после перестановок в кабинете министров рейтинг поднялся до примерно 50%.

Аналитики предрекают победу ЛДП на грядущих выборах, однако отмечают давление, которое может оказать новая партия - "Партия надежды", основанная на этой неделе губернатором Токио Юрико Коикэ.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]