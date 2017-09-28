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Дальнее зарубежье 28.09.2017 11:34

Главы иранского и иракского генштабов обсудили курдский референдум

Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери встретился с иракским коллегой Отманом аль-Ганми, чтобы обсудить ряд насущных вопросов, среди которых референдум о независимости Иракского Курдистана, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

По его данным, помимо курдской проблемы стороны обсудили борьбу с терроризмом.

"Мы очень рады, что иракский народ и армия добились больших успехов в борьбе против террористов", - сказал М.Бакери.

Наряду с этим глава иранского генштаба встретился с высокопоставленными военными и чиновниками из Турции.

После встречи М.Бакери сообщил журналистам, что иранская и турецкие стороны обеспокоены тем, что курдский референдум может привести к росту напряженности в Ираке.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, ГЕНШТАБЫ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]