Главы иранского и иракского генштабов обсудили курдский референдум

Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери встретился с иракским коллегой Отманом аль-Ганми, чтобы обсудить ряд насущных вопросов, среди которых референдум о независимости Иракского Курдистана, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

По его данным, помимо курдской проблемы стороны обсудили борьбу с терроризмом.

"Мы очень рады, что иракский народ и армия добились больших успехов в борьбе против террористов", - сказал М.Бакери.

Наряду с этим глава иранского генштаба встретился с высокопоставленными военными и чиновниками из Турции.

После встречи М.Бакери сообщил журналистам, что иранская и турецкие стороны обеспокоены тем, что курдский референдум может привести к росту напряженности в Ираке.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.