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Внешняя политика 28.09.2017 11:30

Анкара и Баку будут увеличивать число совместных военных учений – министр обороны Турции

Азербайджан и Турция будут продолжать практику проведения совместных военных учений, заявил турецкий министр национальной обороны Нуреддин Джаникли.

"Мы с Азербайджаном действуем как единое целое. Наша сила - сила Азербайджана, сила Азербайджана - сила Турции. Мы это выражаем на всех площадках. Военные учения это лишь часть нашего сотрудничества. Подобные учения будут увеличиваться с привлечением еще большего количества вооруженных сил", - сказал Н.Джаникли журналистам в Баку в четверг.

Как сообщалось ранее, Н.Джаникли в рамках визита в Азербайджан примет участие в церемонии закрытия совместных летно-тактических учений Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции "TurAz Qartali – 2017".

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]