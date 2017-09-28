Анкара и Баку будут увеличивать число совместных военных учений – министр обороны Турции

Азербайджан и Турция будут продолжать практику проведения совместных военных учений, заявил турецкий министр национальной обороны Нуреддин Джаникли.

"Мы с Азербайджаном действуем как единое целое. Наша сила - сила Азербайджана, сила Азербайджана - сила Турции. Мы это выражаем на всех площадках. Военные учения это лишь часть нашего сотрудничества. Подобные учения будут увеличиваться с привлечением еще большего количества вооруженных сил", - сказал Н.Джаникли журналистам в Баку в четверг.

Как сообщалось ранее, Н.Джаникли в рамках визита в Азербайджан примет участие в церемонии закрытия совместных летно-тактических учений Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции "TurAz Qartali – 2017".

Ф.Исазаде