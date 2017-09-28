Террористическая организация "Исламское государство" превращается в сетевую организацию по типу "Аль-Каиды" (запрещено в РФ), которая "расползается по миру", заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев

"ИГИЛ все больше приобретает очертания знакомой для нас на примере "Аль-Каиды" структуры, то есть становится организацией с горизонтальной системой управления и автономными ячейками регионального или субрегионального масштаба", - сказал российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

Он пояснил, что эти ячейки "практически независимы друг от друга, объединены скорее общей идеологией, чем какими-то физическими линиями коммуникации, денежными потоками или еще чем-то".

"Конечно, между ними определенная связь существует, но в общем и целом ИГИЛ становится все больше сетевой организацией, которая расползается по миру", - отметил он.

По словам И.Рогачева, "так называемые иностранные террористы-боевики, которые сначала уезжали из своих стран сражаться на стороне ИГИЛ в Ираке и Сирии, теперь возвращаются, бегут от военного поражения".