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Дальнее зарубежье 28.09.2017 12:03

ИГИЛ приобретает очертания сетевой террористической организации наподобие "Аль-Каиды", которая "расползается по миру" - МИД РФ

Террористическая организация "Исламское государство" превращается в сетевую организацию по типу "Аль-Каиды" (запрещено в РФ), которая "расползается по миру", заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев

"ИГИЛ все больше приобретает очертания знакомой для нас на примере "Аль-Каиды" структуры, то есть становится организацией с горизонтальной системой управления и автономными ячейками регионального или субрегионального масштаба", - сказал российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

Он пояснил, что эти ячейки "практически независимы друг от друга, объединены скорее общей идеологией, чем какими-то физическими линиями коммуникации, денежными потоками или еще чем-то".

"Конечно, между ними определенная связь существует, но в общем и целом ИГИЛ становится все больше сетевой организацией, которая расползается по миру", - отметил он.

По словам И.Рогачева, "так называемые иностранные террористы-боевики, которые сначала уезжали из своих стран сражаться на стороне ИГИЛ в Ираке и Сирии, теперь возвращаются, бегут от военного поражения".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИГИЛ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]