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Дальнее зарубежье 28.09.2017 12:16

Меркель и Макрон обсудят в Таллине реформы ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в четверг в Таллинне, чтобы обсудить предложения французского лидера по реформам в Евросоюзе.

АДминистрация Э.Макрона подтвердила, что встреча состоится перед двухдневным саммитом лидеров Евросоюза по цифровым технологиям, сообщил в четверг портал телерадиовещания Эстонии ERR.

Президент Франции 26 сентября выступил с программой развития ЕС на ближайшие 10 лет. Особый упор он сделал на сотрудничество Франции и Германии в рамках мер по реформированию и развитию Евросоюза.

На саммит в эстонскую столицу приедут и другие европейские лидеры. Среди них премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента Антонио Таяни и председатель Европейского совета Дональд Туск.

В четверг лидеры 26 государств примут участие в рабочем ужине, в пятницу обсудят вопросы развития цифровых технологий в ЕС. Состоится также ряд двусторонних встреч.

Эстония во втором полугодии 2017 года возглавляет Совет ЕС.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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