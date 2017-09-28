Анкара и Баку обсуждают вопросы совместного производства продукции оборонной промышленности – министр обороны Турции

Азербайджан и Турция должны развивать отечественное производство вооружения, считает турецкий министр национальной обороны Нуреддин Джаникли.

"Взаимная поддержка в сфере совместного производства продукции оборонной промышленности крайне важная деталь нашего сотрудничества. Мы были свидетелями того, что, когда мы нуждались в вооружении, ни одна страна мира их нам не продавала. Мы это пережили, пережили это и в Азербайджане. Поэтому нам необходимо развить национальное производство вооружения", - сказал Н.Джаникли журналистам в четверг в Баку.

По его словам, организация собственного производства вооружений важно для защиты территории. "Необходимо положить конец оккупации Нагорного Карабаха. Это азербайджанские территории, рано или поздно армянской оккупации будет положен конец. Для этого мы должны быть сильными и развить собственную систему вооружения. Мы это понимаем и на любом уровне двусторонних отношений есть решимость по данному вопросу", - добавил он.

Ф.Исазаде