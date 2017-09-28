В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека, еще 5 пострадали - МВД

Четыре человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали пять человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 94 преступления, 20 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 62 человек.
Зафиксировано семь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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