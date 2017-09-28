Турция согласна вести дела лишь с Багдадом по вопросу экспорта нефти с территории Ирака - заявление иракских властей

Власти Турции оповестили иракское руководство, что Анкара намерена взаимодействовать с одним только Багдадом по вопросу экспорта нефти с территории Ирака, говорится в заявлении администрации иракского премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Такой договоренности стороны достигли в ходе состоявшихся телефонных переговоров Х.аль-Абади с его турецким коллегой Бинали Йылдырымом.

Согласно заявлению, "Б.Йылдырым подтвердил поддержку его страны во всех решениях", которые намерены предпринять или рассматривают центральные власти Ирака после референдума о независимости Иракского Курдистана.

В частности, как отмечается в заявлении, речь идет "о прерогативе иракского правительства в операциях по экспорту нефти".

Накануне курдский телеканал "Рудау" сообщил со ссылкой на избирательную комиссию Курдистана, что абсолютное большинство избирателей, принявших участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана, высказались в пользу его отделения от Ирака - 92,73% проголосовавших.

"Рудау" отмечает, что результаты референдума будут считаться окончательными после их одобрения со стороны Апелляционного суда Курдистана.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно грозил блокировать поставки нефти с территории иракских курдов через Турцию в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана. При этом президент утверждал, что референдум не имеет юридической силы.