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СНГ 28.09.2017 15:47

Киргизские депутаты одобрили делимитацию почти 1,2 тыс. км границы с Узбекистаном

Парламент Киргизии ратифицировал договор с Узбекистаном, предусматривающий делимитацию более 80% линии госграницы, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе законодательного органа.

По словам собеседника агентства, на заседании в четверг парламентарии приняли законопроект "О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе" сразу во втором и в третьем чтениях. Первое чтение документа состоялось на прошлой неделе.

"Далее законопроект будет направлен на подписание главе государства", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что договор о киргизско-узбекской госгранице был подписан 5 сентября во время государственного визита в Бишкек президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Ратифицированный договор о госгранице с Узбекистаном подразумевает делимитацию 85% киргизско-узбекской госграницы, что составляет 1 тыс. 170,53 км. Оставшиеся 217 км общей границы, включающие в себя 36 участков, пока остаются несогласованными.

Общая протяженность границы Киргизии и Узбекистана составляет 1370 километров, процесс описания ее линии занял более 20 лет. Нерешенность вопроса о границе служила источником частых конфликтов, в том числе с применением оружия. Прогресс в решении проблемы начался осенью 2016 года, после кончины президента Узбекистана Ислама Каримова и избрания Ш.Мирзиеева. В течение года стороны подготовили договор о прохождении большей части линии госграницы.

Вместе с тем в ближайшее время сторонам предстоит подойти к решению наиболее сложных вопросов, связанных с неопределенными участками границы, принадлежность которых ранее вызывала серьезные споры между Бишкеком и Ташкентом. На территории Киргизии находится два узбекских анклава Сох и Шахимардан, на территории Узбекистана - киргизский анклав Барак.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, УЗБЕКИСТАН, ГРАНИЦА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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