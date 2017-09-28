Ураган "Мария", который движется к северо-востоку от побережья американского штата Северная Каролина, в четверг ослабел до тропического шторма, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Максимальная скорость порывов ветра составляет 110 км/ч.

По данным Национального центра слежения за ураганами США, эпицентр урагана расположен в 440 км от мыса Хаттерас в Северной Каролине.

Тропический шторм "Мария" сформировался в Атлантике в середине сентября. Затем он усилился до урагана, достигнув максимальной, пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона. Он уже обрушился на Доминику, Пуэрто-Рико, заморскую территорию Франции остров Гваделупу, принеся с собой значительные разрушения.