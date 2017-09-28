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Дальнее зарубежье 28.09.2017 16:01

Ураган "Мария" в Атлантическом океане ослаб до тропического шторма

Ураган "Мария", который движется к северо-востоку от побережья американского штата Северная Каролина, в четверг ослабел до тропического шторма, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Максимальная скорость порывов ветра составляет 110 км/ч.

По данным Национального центра слежения за ураганами США, эпицентр урагана расположен в 440 км от мыса Хаттерас в Северной Каролине.

Тропический шторм "Мария" сформировался в Атлантике в середине сентября. Затем он усилился до урагана, достигнув максимальной, пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона. Он уже обрушился на Доминику, Пуэрто-Рико, заморскую территорию Франции остров Гваделупу, принеся с собой значительные разрушения.

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Тэги: АТЛАНТИКА, УРАГАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]