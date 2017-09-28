Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску опровергла сообщения ряда СМИ о якобы планах "замораживания" работы Совета Россия-НАТО (СРН).
"НАТО не планирует "замораживать" Совет Россия-НАТО. Более того, как заявлял в недавних интервью генеральный секретарь НАТО, мы сейчас рассматриваем возможность созыва очередного заседания Совета Россия-НАТО. В настоящее время мы изучаем возможные даты с нашими российскими коллегами", - сообщила пресс-секретарь в четверг в Брюсселе "Интерфаксу".
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что работа Совета Россия-НАТО будет заморожена до конца года по инициативе альянса.
Как отмечалось в сообщениях, одной из основных причин такого решения НАТО стали совместные учения РФ и Белоруссии "Запад-2017". Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность в связи с проведением этих маневров.
Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 4 граждан Турции за незаконный визит в Нагорный Карабах
Анкара и Баку обсудили вопрос разработки совместных военных планов – Минобороны Азербайджана
Совместные азербайджано-турецкие военные учения служат укреплению стабильности в регионе - Алиев
Российский экспортный центр до конца 2017г откроет представительство в Азербайджане
Курс манат/доллар на 29 сентября - 1,7002 AZN/$1
Азербайджан намерен довести ежегодный товарооборот с Россией по продукции АПК до $1 млрд – министр экономики
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку
Ожерелье с подвеской из бриллианта в 163,41 карата выставят на аукционе в Женеве
Управление мусульман Кавказа проведет акцию по сдаче крови в 17 мечетях и местах паломничества Азербайджана
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили Всемирный день туризма
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»