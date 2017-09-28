Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску опровергла сообщения ряда СМИ о якобы планах "замораживания" работы Совета Россия-НАТО (СРН).

"НАТО не планирует "замораживать" Совет Россия-НАТО. Более того, как заявлял в недавних интервью генеральный секретарь НАТО, мы сейчас рассматриваем возможность созыва очередного заседания Совета Россия-НАТО. В настоящее время мы изучаем возможные даты с нашими российскими коллегами", - сообщила пресс-секретарь в четверг в Брюсселе "Интерфаксу".

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что работа Совета Россия-НАТО будет заморожена до конца года по инициативе альянса.

Как отмечалось в сообщениях, одной из основных причин такого решения НАТО стали совместные учения РФ и Белоруссии "Запад-2017". Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность в связи с проведением этих маневров.