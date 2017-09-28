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Дальнее зарубежье 28.09.2017 16:53

Малайзия запретила своим гражданам посещать КНДР

Министерство иностранных дел Малайзии объявило в четверг о введении запрета на поездки малазийских граждан в Северную Корею.

В заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства Малайзии, говорится: "МИД информирует общественность о том, что всем малазийцам запрещается ездить в КНДР до последующего распоряжения".

В нем отмечается, что это решение принято в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове и развитием событий, связанных с недавними ракетными испытаниями.

"Запрет на поездки будет пересмотрен, как только ситуация нормализуется", - подчеркивается в заявлении.

В начале сентября Северная Корея объявила об испытании водородной бомбы. По информации Пхеньяна, был испытан боезаряд, который можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Это стало шестым и самым мощным ядерным испытанием КНДР.

Позже СБ ООН осудил проведенное испытание и принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КНДР, ПОСЕЩЕНИЕ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]