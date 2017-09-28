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Дальнее зарубежье 28.09.2017 17:32

Apple может начать закупку LCD-экранов для новых iPhone у Japan Display в следующем году

Apple Inc. может в следующем году начать закупку жидкокристаллических дисплеев (LCD) японской компании Japan Display Inc. для некоторых моделей iPhone, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Это дает надежду на то, что LCD-технологии останутся в строю, несмотря на активное использование на рынке мобильных устройств дисплеев на органических светодиодах (OLED).

В прошлом месяце Japan Display заявила, что на долю выпускаемых ею дисплеев Full Active, использующих передовые технологии отрасли, придется более 70% доходов бизнеса по выпуску компонентов для смартфонов и других мобильных устройств в финансовом году, который завершится в марте 2019 года.

По итогам фингода, завершившегося в марте текущего года, на долю продукции, которую Japan Display поставила Apple, пришлось порядка 54% ее выручки.

Руководитель подразделения Japan Display в сегменте мобильных устройств Казутака Нагаока заявил, что среди клиентов, закупающих дисплеи Full Active, в основном китайские компании, в том числе Xiaomi Inc.

Однако источники WSJ сообщили, что интерес к закупке Full Active выразила и Apple. Именно поэтому японская компания ожидает высокого спроса на эти дисплеи, отмечают источники.

Пока трудно сказать, какие iPhone Apple может представить в следующем году и какие дисплеи будут в них использованы. Планы американской компании могут еще не раз измениться до начала производства новых устройств, пишет газета.

Эксперты ожидают, что Apple и другие производители смартфонов будут постепенно переключаться на использование OLED-дисплеев, которые дают больше возможностей в плане дизайна устройств, а также являются более контрастными.

Сдерживающим фактором является высокая цена таких экранов.

При этом Japan Display утверждает, что ее улучшенные LCD-экраны могут давать пользователям те же преимущества, что и OLED, при менее высокой цене.

Японская компания работает над новой версией Full Active, которая, по словам ее представителей, даст производителям смартфонов те же возможности для выпуска изогнутых экранов, что и OLED.

В представленных Apple ранее в этом месяце устройствах iPhone 8-й серии используется LCD-технология, в то время как iPhone X - OLED.

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Тэги: ЯПОНИЯ, LCD, APPLE, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]