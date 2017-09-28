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Дальнее зарубежье 28.09.2017 17:42

Сеул и Вашингтон договорились ускорить процесс передачи командования южнокорейской армией в военное время Южной Корее

Южная Корея и США в четверг согласились с необходимостью ускорить подготовку к передаче Пентагоном в руки южнокорейцев права командовать собственными вооруженными силами в условиях военного конфликта, передает южнокорейское агентство "Ренхап".

Такое решение принято по итогам прошедшего 12-го интегрированного диалога в сфере обороны с участием Республики Корея и США (KIDD).

"Обе страны согласились ускорить взаимные усилия для эффективной и скорейшей передачи OPCON (права командования - ИФ)", - приводит "Рёнхап" выдержки из заявления министерства обороны Южной Кореи.

В то же время стороны особо отметили ключевое условие для завершения этого процесса - наличие у Сеула достаточного военного потенциала для осуществления оборонных мероприятий.

Кроме этого, по результатам встречи США подтвердили намерение размещать в районе Корейского полуострова на ротационной основе больше стратегических сил. Южная Корея и США также договорились улучшить "совместные стратегические коммуникации" для более масштабного сдерживания угроз со стороны КНДР.

Южная Корея передала США право командования над своими войсками после Корейской войны (1950 - 1953 годы). В 1994 году Вашингтон вернул Сеулу право командования войсками в мирное время, однако передача Южной Корее права командования в случае гипотетического военного конфликта откладывалась, напоминает "Ренхап".

Ранее в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая с речью, приуроченной ко Дню вооруженных сил страны, подчеркнул необходимость передать командование армией в военное время от Пентагона Сеулу.

Мун Чжэ Ин отметил, что возвращение Сеулу командования в случае начала боевых действий укрепило бы боеспособность ВС Южной Кореи и произвело бы должный эффект на КНДР.

"Северная Корея будет бояться нас больше, и наш народ будет больше верить в наших военных, когда у нас будет оперативный контроль в военное время", - сказал президент.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КОМАНДОВАНИЕ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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