Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9946 RUR   0.0292 GBR   2.2738 TRY   0.474

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.14 Brent   57.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 17° Завтра 13° 19° 30 Сен 14° 21° 1 Окт 12° 20°

СНГ 28.09.2017 18:19

РФ списала долг странам Африки на сумму более $20 млрд - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов.

"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов", - сказал В.Путин журналистам после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

Президент РФ отметил, что в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки $5 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АФРИКА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Россия поддерживает шаги африканских стран по урегулированию конфликтов, готова расширять сотрудничество - Лавров Россия продолжит развивать сотрудничество и помогать странам Африки - Путин Страны БРИКС учредили Деловой совет Государства БРИКС займутся софинансированием проектов в Африке - Путин Соглашение о мире в ДРК и РВО - важный шаг к урегулированию кризиса в этом регионе Африки, считают в МИД РФ Путин: международные проблемы нужно решать при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и равенства всех государств

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]