РФ списала долг странам Африки на сумму более $20 млрд - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов.

"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов", - сказал В.Путин журналистам после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

Президент РФ отметил, что в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки $5 млн.