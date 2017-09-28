Компании КНДР должны свернуть работу в Китае в течение 120 дней - Минторг КНР

Министерство торговли КНР предписало северокорейским компаниям и бизнесу с участием их капитала свернуть деятельность в течение 120 детей на территории Китая. Эта мера проводится в рамках реализации санкций, принятых 12 сентября Совбезом ООН.

Кроме того, будут закрыты китайские предприятия с участием северокорейского капитала, работающие за пределами КНР, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Ранее Совбез ООН единогласно одобрил смягченную перед финальным голосованием резолюцию о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя частичный запрет на поставки нефтепродуктов в страну.

Помимо этого, вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата. Документ также предусматривает полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции.

Принятие дополнительных санкций стало ответом на шестое ядерное испытание, проведенное Пхеньяном.