Правительство Армении одобрило проект госбюджета-2018 с ростом ВВП на 4,5%

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило проект государственного бюджета республики на 2018 год с ростом ВВП на 4,5%.

Как сообщил на заседании министр финансов Вардан Арамян, доходы госбюджета-2018 составят 1 трлн 307 млрд 329,917 млн драмов (в 2017 году - 1,21 трлн драмов), расходы - 1 трлн 464 млрд 212,917 млн драмов (1,36 трлн драмов), дефицит - 156 млрд 883 млн драмов (150 млрд драмов).

"Дефицит будет финансироваться внутренними источниками в размере 75 млрд 209,84 млн драмов и внешними - 81 млрд 673,153 млн драмов. Центральному банку предписано руководствоваться показателем 12-месячной инфляции в размере 4% плюс/минус 1,5%", - сказал глава ведомства.

"Бюджетом текущего года экономический рост запланирован в размере 3,2%. Но высокая экономическая активность по итогам 8 месяцев, повышение Минфином и Центробанком прогноза по итогам года до 4,3% позволяют рассчитывать, что 2017 год мы завершим с экономическим ростом на 4-4,8%. С учетом этих положительных тенденций мы решили повысить показатель роста ВВП на 2018 год", - уточнил министр.

Он добавил, что на следующий год на оборону планируется выделить 246 млрд 868,24 млн драмов (в 2017 году - 209,8 млрд драмов).

Проект бюджета-2018 направлен на обсуждение в парламент.

Официальный курс на 28 сентября - 478,03 драма/$1.