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Регион 28.09.2017 15:38

Правительство Армении одобрило проект госбюджета-2018 с ростом ВВП на 4,5%

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило проект государственного бюджета республики на 2018 год с ростом ВВП на 4,5%.

Как сообщил на заседании министр финансов Вардан Арамян, доходы госбюджета-2018 составят 1 трлн 307 млрд 329,917 млн драмов (в 2017 году - 1,21 трлн драмов), расходы - 1 трлн 464 млрд 212,917 млн драмов (1,36 трлн драмов), дефицит - 156 млрд 883 млн драмов (150 млрд драмов).

"Дефицит будет финансироваться внутренними источниками в размере 75 млрд 209,84 млн драмов и внешними - 81 млрд 673,153 млн драмов. Центральному банку предписано руководствоваться показателем 12-месячной инфляции в размере 4% плюс/минус 1,5%", - сказал глава ведомства.

"Бюджетом текущего года экономический рост запланирован в размере 3,2%. Но высокая экономическая активность по итогам 8 месяцев, повышение Минфином и Центробанком прогноза по итогам года до 4,3% позволяют рассчитывать, что 2017 год мы завершим с экономическим ростом на 4-4,8%. С учетом этих положительных тенденций мы решили повысить показатель роста ВВП на 2018 год", - уточнил министр.

Он добавил, что на следующий год на оборону планируется выделить 246 млрд 868,24 млн драмов (в 2017 году - 209,8 млрд драмов).

Проект бюджета-2018 направлен на обсуждение в парламент.

Официальный курс на 28 сентября - 478,03 драма/$1.

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Тэги: АРМЕНИЯ, БЮДЖЕТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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