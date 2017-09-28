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Бизнес и законодательство 28.09.2017 15:39

Азербайджан и Россия заявляют об интересе к сотрудничеству в секторе промышленности

Сумгайытский технологический парк (СТП) заинтересован в партнерстве с российскими компаниями, заявил первый заместитель гендиректора СТП Камран Аббасов.

В ходе выступления в четверг на тематическом круглом столе в рамках VIII российско-азербайджанского межрегионального форума в Ставрополе, К.Аббасов также отметил, что на территории СТП в настоящее время функционируют 17 заводов разного профиля.

«Наши заводы оснащены лучшим оборудованием и готовы поставлять продукцию в Россию. В СТП функционирует единственный завод в регионе по производству кабелей на вертикальных линиях»,- заявил К.Аббасов, слова которого приводят российские СМИ.

По его словам, стороны уже ведут переговоры о поставках полимерной продукции завода на российский рынок. Кроме того, К.Аббасов отметил, что на территории парка работают шесть лабораторий различного назначения.

«Парк способен выполнять проекты оборонный промышленности. Мы готовы и имеем планы на расширение этой работы на территории России», - подчеркнул он.

О готовности сотрудничать с компаниями РФ также заявило Министерство оборонной промышленности Азербайджана.

В свою очередь, директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко заявил, что Россия готова к сотрудничеству и обмену опытом с Азербайджаном в промышленном секторе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]