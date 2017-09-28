Азербайджан и Россия заявляют об интересе к сотрудничеству в секторе промышленности

Сумгайытский технологический парк (СТП) заинтересован в партнерстве с российскими компаниями, заявил первый заместитель гендиректора СТП Камран Аббасов.
В ходе выступления в четверг на тематическом круглом столе в рамках VIII российско-азербайджанского межрегионального форума в Ставрополе, К.Аббасов также отметил, что на территории СТП в настоящее время функционируют 17 заводов разного профиля.
«Наши заводы оснащены лучшим оборудованием и готовы поставлять продукцию в Россию. В СТП функционирует единственный завод в регионе по производству кабелей на вертикальных линиях»,- заявил К.Аббасов, слова которого приводят российские СМИ.
По его словам, стороны уже ведут переговоры о поставках полимерной продукции завода на российский рынок. Кроме того, К.Аббасов отметил, что на территории парка работают шесть лабораторий различного назначения.
«Парк способен выполнять проекты оборонный промышленности. Мы готовы и имеем планы на расширение этой работы на территории России», - подчеркнул он.
О готовности сотрудничать с компаниями РФ также заявило Министерство оборонной промышленности Азербайджана.
В свою очередь, директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко заявил, что Россия готова к сотрудничеству и обмену опытом с Азербайджаном в промышленном секторе.
Ф.Исазаде
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