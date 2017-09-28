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Дальнее зарубежье 28.09.2017 18:31

Google меняет правила своего бизнеса в Европе под давлением Еврокомиссии

Американская компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., сообщила о ряде изменений в работе своего поисковика и сервиса онлайн-покупок, введенных с целью выполнения требований Европейской комиссии в связи с антимонопольным разбирательством.

Компания намерена позволить своим конкурентам в сфере онлайн-продаж покупать и перепродавать право показа их рекламных сообщений в верхней части результатов поиска. Главная претензия ЕК состояла в том, что Google отдает приоритетные места своему собственному сервису Google Shopping, пишет издание Dow Jones.

Теперь этот сервис будет выделен в отдельную компанию и будет участвовать в аукционах на покупку рекламных мест наравне с остальными компаниями.

Член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что пока рано судить о том, позволят ли действия Google избежать штрафов, и что ее ведомство будет внимательно следить за тем, чтобы компания выполнял требования Еврокомиссии. Google будет отчитываться перед ЕК по этому вопросу каждые четыре месяца.

ЕК оштрафовала Google на 2,4 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства, и в настоящее время суд рассматривает апелляцию компании на это решение. Указанные изменения компания совершила, чтобы избежать штрафов за несоблюдение предписаний, которые могут составить до 5% глобальной дневной выручки Google, или около $12 млн в сутки.

Между тем конкуренты Google считают, что принятых компанией мер недостаточно. Так, CEO компании Kalkoo Ричард Стейблз (его компания была в числе подавших жалобы на действия Google) считает, что цены на приоритетные места в показе будут настолько высоки, что смысла в их приобретении не будет.

Цена акций Alphabet в ходе предварительных торгов в четверг на бирже Nasdaq повышается на 0,1%. Капитализация компании с начала года выросла на 18% и составляет $644,5 млрд.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕВРОКОМИССИЯ, GOOGLE, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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