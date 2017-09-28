Компьютерный сбой привел к массовым очередям в ряде аэропортов Великобритании, Франции, США, Австралии

Проблема с программным обеспечением типа Amadeus Altea, предназначенным для процедуры регистрации в аэропортах, стала причиной больших очередей в ряде воздушных гаваней по всему миру, сообщает в четверг британское издание "Дейли телеграф".
Путешественники сообщали о проблемах на стойках регистрации в лондонском аэропорте "Гатвик", в парижском аэропорте "Шарль де Голль", в Вашингтонском национальном аэропорте имени Рональда Рейгана, в аэропорте "Чанги" в Сингапуре, а также в воздушных гаванях Йоханнесбурга, Цюриха и Мельбурна.
В то же время в руководстве аэропорта "Гатвик" подчеркнули, что сбой не повлиял на расписание авиарейсов.
"Дейли телеграф" напоминает, что Amadeus Altea используется большим количеством авиакомпаний в мире, причем как непосредственно в аэропортах, так и для регистрации на рейсы через Интернет.
Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 4 граждан Турции за незаконный визит в Нагорный Карабах
Анкара и Баку обсудили вопрос разработки совместных военных планов – Минобороны Азербайджана
Совместные азербайджано-турецкие военные учения служат укреплению стабильности в регионе - Алиев
Российский экспортный центр до конца 2017г откроет представительство в Азербайджане
Курс манат/доллар на 29 сентября - 1,7002 AZN/$1
Азербайджан намерен довести ежегодный товарооборот с Россией по продукции АПК до $1 млрд – министр экономики
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку
Ожерелье с подвеской из бриллианта в 163,41 карата выставят на аукционе в Женеве
Управление мусульман Кавказа проведет акцию по сдаче крови в 17 мечетях и местах паломничества Азербайджана
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили Всемирный день туризма
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»