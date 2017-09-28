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Дальнее зарубежье 28.09.2017 15:39

Компьютерный сбой привел к массовым очередям в ряде аэропортов Великобритании, Франции, США, Австралии

Проблема с программным обеспечением типа Amadeus Altea, предназначенным для процедуры регистрации в аэропортах, стала причиной больших очередей в ряде воздушных гаваней по всему миру, сообщает в четверг британское издание "Дейли телеграф".

Путешественники сообщали о проблемах на стойках регистрации в лондонском аэропорте "Гатвик", в парижском аэропорте "Шарль де Голль", в Вашингтонском национальном аэропорте имени Рональда Рейгана, в аэропорте "Чанги" в Сингапуре, а также в воздушных гаванях Йоханнесбурга, Цюриха и Мельбурна.

В то же время в руководстве аэропорта "Гатвик" подчеркнули, что сбой не повлиял на расписание авиарейсов.

"Дейли телеграф" напоминает, что Amadeus Altea используется большим количеством авиакомпаний в мире, причем как непосредственно в аэропортах, так и для регистрации на рейсы через Интернет.

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Тэги: МИР, АЭРОПОРТЫ, СБОЙ, ОЧЕРЕДИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]