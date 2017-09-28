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Бизнес и законодательство 28.09.2017 15:56

Азербайджанский бизнес готов инвестировать в создание тепличных комплексов в Ставрополье

Интерес азербайджанских предпринимателей к индустриальным паркам Ставрополья отмечает гендиректор Корпорации развития Ставропольского края Заур Абдурахимов, сообщает новостное агентство «Городской телеграф».

«Наибольший интерес у азербайджанского бизнеса вызвали индустриальные парки Ставропольского края, а, именно, инженерно-подготовленные инвестиционные площадки, которые обеспечивают нашему региону большую инвестиционную привлекательность и являются приоритетным преимуществом при выборе региона инвесторами, развитая инфраструктура индустриальных парков, налоговые льготы и сопровождение проектов в режиме «одного окна», - сказал З.Абдурахимов на проходящем в Ставрополе VIII российско-азербайджанском межрегиональном форуме «Инвестиции, инновации, туризм».

Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития России и Министерство экономики Азербайджана.

«К числу позитивных результатов форума можно отнести и то, что представители азербайджанского бизнес-сообщества выразили заинтересованность в инвестировании средств в создание тепличных комплексов на территории Ставропольского края», - подчеркнул З.Абдурахимов, отметив наличие ряда перспективных направлений для расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Он выразил уверенность, что форум поспособствует реализации новых инвестиционных проектов с привлечением иностранного капитала в Ставропольский край.

Участники форума рассмотрели вопросы углубления двустороннего межрегионального взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, туризма и в гуманитарной сфере.

«Городской телеграф» называет Азербайджан одним из наиболее приоритетных внешнеторговых партнеров Ставропольского края.

В пятницу Корпорация развития Ставропольского края организует для гостей форума посещение региона Кавказских Минеральных Вод, «где иностранных инвесторов познакомят с особенностями климата, транспортной доступностью, конкурентными преимуществами, научной деятельностью, потребительским рынком и т.д.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, РЕГИОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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