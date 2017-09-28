Законодательство Украины по образованию должно отвечать ее международным обязательствам - представитель ЕС

Европейская внешнеполитическая служба поддерживает контакты с украинскими властями по новому законодательству об образовании, сообщила в четверг на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"В рамках этих контактов мы всегда подчеркивали, что данное законодательство должно соответствовать международным обязательствам Украины. Особенно, когда речь идет о Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств", - заявила М.Коцьянчич, комментируя вступающий в силу на Украине с 28 сентября новый закон об образовании.
Она напомнила, что в заключении Венецианской комиссии Совета Европы указывалось на обязанность Украины защищать права меньшинств и обеспечить приемлемое равновесие в таких вопросах.
"В этом контексте мы принимаем к сведению намерение украинских властей обратиться к Совету Европы по этим вопросам", - отметила М.Коцьянчич.
По ее словам, новое заключение комиссии должно учитываться до применения этого законодательства.
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