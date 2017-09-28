Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов почти на 870 млн манатов, за последние 2 месяца – почти на 40 млн манатов

Банки-агенты ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) в 2006-2017гг выдали 20,21 тыс. ипотечных кредитов.
Согласно данным, опубликованным на сайте АИФ, до сих пор по линии АИФ выдано ипотечных кредитов на общую сумму 869 млн 678,548 тыс. манатов.
При этом за последние два месяца банки-агенты выдали ипотечных кредитов на общую сумму 39 млн 324,926 тыс. манатов.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.
А.Азизов
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