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Дальнее зарубежье 28.09.2017 18:57

Большинство американцев считает, что агрессивная риторика Трампа в отношении КНДР не способствует улучшению ситуации на Корейском полуострове

Подавляющее большинство американцев полагают, что недавние заявления президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес Северной Кореи никак не поспособствовали урегулированию ситуации на Корейском полуострове, свидетельствуют результаты опроса телеканала "Фокс ньюс".

Согласно данным опроса, 70% респондентов заявили, что комментарии американского лидера, среди которых - его угрозы полностью уничтожить КНДР, "никак не помогли" улучшению ситуации в регионе. Между тем, 23% опрошенных назвали агрессивную риторику Д.Трампа "полезной".

Кроме того, результаты опроса показывают, что 55% американцев не одобряют действий, предпринимаемых президентом США для урегулирования северокорейской проблемы. Положительно оценивают деятельность американского лидера в этом вопросе 39% респондентов. Отмечается, что в сравнении с данными аналогичного опроса, проведенного в августе, число тех, кто не одобряет действия Д.Трампа по разрешению северокорейского кризиса, выросло на пять процентных пунктов.

Опрос проводился 24-26 сентября. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Ранее президент США, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что готов "полностью уничтожить" КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. Позже он назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "сумасшедшим" и пообещал, что тот столкнется с беспрецедентными сложностями.

В ответ на угрозы Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея предпримет "самые серьезные контрмеры в истории" в отношении США.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]