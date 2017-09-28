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Дальнее зарубежье 28.09.2017 19:18

Британские власти запретили деятельность двух неонацистских группировок

Власти Великобритании на основании антитеррористического законодательства внесли в список запрещенных организаций две неонацистские группировки - "Шотландский рассвет" (Scottish Dawn) и NS131, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Британские следователи полагают, что обе группировки тесно связаны с неонацистской группой "Национальное действие" (National Action), чья деятельность была запрещена в конце 2016 года.

В свою очередь глава МВД Великобритнаии Эмбер Радд заявила, что она не позволит "гнусной расистской" группировке "прятаться под другими именами".

Накануне британские власти арестовали 11 человек в рамках расследования дела группы "Национальное действие".

Согласно нынешним антитеррористическим законам Великобритании, состоять в подобной группировке или оказывать ей поддержку является уголовно наказуемым деянием и может караться лишением свободы на срок до 10 лет, напоминает Би-би-си.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НЕОНАЦИСТЫ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]