В Сеуле не исключают, что в первой половине октября КНДР предпримет новые провокации

В Южной Корее опасаются, что Пхеньян в следующем месяце может предпринять очередные провокационные действия.

В беседе в четверг с президентом страны Мун Чжэ Ином глава Совета национальной безопасности Южной Кореи Чун Юй Йон сообщил, что Северная Корея может "предпринять действия в период с 10 по 18 октября", когда в стране будут отмечать годовщину создания Трудовой партии Кореи. При этом он не уточнил, о действиях какого характера может идти речь.

Ранее Пхеньян провел испытания водородной бомбы и баллистической ракеты.