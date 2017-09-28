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Дальнее зарубежье 28.09.2017 19:33

В Сеуле не исключают, что в первой половине октября КНДР предпримет новые провокации

В Южной Корее опасаются, что Пхеньян в следующем месяце может предпринять очередные провокационные действия.

В беседе в четверг с президентом страны Мун Чжэ Ином глава Совета национальной безопасности Южной Кореи Чун Юй Йон сообщил, что Северная Корея может "предпринять действия в период с 10 по 18 октября", когда в стране будут отмечать годовщину создания Трудовой партии Кореи. При этом он не уточнил, о действиях какого характера может идти речь.

Ранее Пхеньян провел испытания водородной бомбы и баллистической ракеты.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ИСПЫТАНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]