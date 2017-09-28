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Бизнес и законодательство 28.09.2017 16:47

Азербайджан и Ставропольский край могут создать СП по хранению и переработке продукции АПК

Азербайджан и Ставропольский край рассматривают возможность создания совместных предприятий по хранению, первичной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции на территории края, заявил первый зампредседателя правительства Ставрополья Николай Великдань.

«Рассматривается возможность создания совместных предприятий на территории Ставропольского края по хранению, первичной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции», - отметил Н.Великдань на прошедшем в четверг в Ставрополе VIII-ом российско-азербайджанском межрегиональном форуме «Инвестиции, инновации, туризм», сообщает газета «Ставропольская правда».

Он подчеркнул, что Азербайджан удерживает лидирующие позиции по объему экспорта зерновых со Ставрополья.

«Это наш давний деловой и перспективный партнер. Ежегодно Азербайджан импортирует из края около 1 млн тонн зерна. В этом списке и технические масличные культуры: рапс, подсолнечник – в объеме до 200 тыс. тонн ежегодно. Азербайджанцы также заинтересованы и в поставках нашего семенного материала, особенно озимой пшеницы, племенных животных и племенной биопродукции», - сказал зампред правительства Ставропольского края.

Участники форума обсудили вопросы углубления двустороннего межрегионального взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, туризма и в гуманитарной сфере.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТАВРОПОЛЬЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]