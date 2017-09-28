США выдали меньше виз гражданам стран, попавших под ограничительный указ Трампа

Количество американских виз, выданных гражданам шести государств, попавших под действие ограничительного указа президента США Дональда Трампа, резко сократилось за полгода, сообщает в четверг издание "Политико".
В месячном выражении количество таких виз для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена сократилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Количество так называемых неимиграционных виз, выпускаемых для людей, приезжающих в деловых целях, туристов и студентов, сократилось на 16% для жителей всех арабских государств. Количество виз, выданных жителям около 50 государств с преимущественно мусульманским населением уменьшилось на 8%.
Новая версия иммиграционного указа Д.Трампа предусматривает 90-дневный запрет на въезд жителей шести стран - Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана, Йемена, если у них нет близких семейных или деловых связей в США. Кроме того, согласно указу, на 120 дней ограничивается въезд в страну беженцев.
Первоначальная версия указа была подписана Д.Трампом в конце января, однако федеральный суд приостановил его действие. Администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В итоге американский лидер начал работу над обновленной версией указа.
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