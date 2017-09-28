Лавров 6 октября едет с визитом в Казахстан по случаю 25-летия установления дипотношений

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 октября отправится с визитом в Казахстан, сообщила в четверг представитель российского дипведомства Мария Захарова

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 6 октября республику Казахстан с официальным визитом", - сообщила она на брифинге.

Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений, отметила М.Захарова.