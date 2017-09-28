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СНГ 28.09.2017 20:11

Лавров 6 октября едет с визитом в Казахстан по случаю 25-летия установления дипотношений

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 октября отправится с визитом в Казахстан, сообщила в четверг представитель российского дипведомства Мария Захарова

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 6 октября республику Казахстан с официальным визитом", - сообщила она на брифинге.

Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений, отметила М.Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАЗАХСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]