ЕС и НАТО проведут параллельные учения по сценарию гибридных угроз

Евросоюз приступил в четверг к первым тестовым учениям про проверке инструментов и механизмов реагирования на кризисные ситуации, связанные с противодействием кибер- и гибридным угрозам, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Параллельное и скоординированное учение PACE 17 пройдет по сценарию гибридной угрозы, затрагивающей ЕС и его государства-члены, и проверит в течение недели, до 4 октября, их готовность реагировать на такие вызовы безопасности", - говорится в коммюнике ЕВС.

В нем разъясняется, что целью учения является повышение готовности и оценка эффективности инструментов и механизмов ЕС в случае возможного нападения, а также разработка предложений по улучшению ситуации там, где это необходимо.

ЕВС при этом отметила, что с 4 по 11 октября 2017 года НАТО проведет отдельное антикризисное учение (CMX). Хотя эти два мероприятия проводятся как самостоятельные, в рамках обоих учений будет обеспечиваться координация персонала ЕС и НАТО в целях улучшения синхронизации деятельности двух организаций по реагированию на кризисы.

Также в четверг пресс-служба Североатлантического альянса объявила, что с 4 по 11 октября пройдут 21-е с 1992 года антикризисные учения CMX 2017.

В ходе CMX 2017 альянс планирует применить и протестировать процедуры консультаций и принятия как собственных, так и во взаимодействии с партнерами, решений на стратегическом политико-военном уровне.

В учениях будет задействован военный и гражданский персонал как в столицах стран альянса, так и в штаб-квартире НАТО и в стратегических командованиях организации.

Как и на предыдущих учениях, в ходе CMX 2017 не предусмотрено развертывание каких-либо сил, уточняют в НАТО.

Учения пройдут по вымышленному сценарию кризиса, но с предложением реалистичных условий, связанных со статьями 4 и 5 натовского устава о коллективной обороне и решениями Варшавского саммита НАТО.

"Речь, в частности, идет о тестировании глобальной реакции в контексте сложного гражданско-военного сценария в гибридной обстановке", - отмечается в коммюнике пресс-службы НАТО.

В нем также сообщается, что НАТО будет координировать с ЕС свои действия в ходе параллельных учений.