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Регион 28.09.2017 17:20

Анкара координирует действия в отношении Иракского Курдистана с Багдадом и Тегераном - премьер Турции

Турецкие власти принимают конкретные меры в отношении Иракского Курдистана и тесно работают с Ираком и Ираном в этой сфере, цитирует в четверг слова главы турецкого правительства Бинали Йылдырым интернет-портал турецкого издания "Сабах".

Б.Йылдырым в частности напомнил, что Турция приостановила все полеты в Иракский Курдистан, а представителю региона, который сейчас находится в Эрбиле, предложено не возвращаться в Анкару.

Ранее иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил, что глава иранского генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери провел встречи с иракским коллегой Отманом аль-Ганми, а также с высокопоставленными военными и чиновниками из Турции. На них обсуждались насущные вопросы, среди которых референдум о независимости Иракского Курдистана и борьба с терроризмом.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, ИРАН, КУРДИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]