Анкара координирует действия в отношении Иракского Курдистана с Багдадом и Тегераном - премьер Турции

Турецкие власти принимают конкретные меры в отношении Иракского Курдистана и тесно работают с Ираком и Ираном в этой сфере, цитирует в четверг слова главы турецкого правительства Бинали Йылдырым интернет-портал турецкого издания "Сабах".

Б.Йылдырым в частности напомнил, что Турция приостановила все полеты в Иракский Курдистан, а представителю региона, который сейчас находится в Эрбиле, предложено не возвращаться в Анкару.

Ранее иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил, что глава иранского генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери провел встречи с иракским коллегой Отманом аль-Ганми, а также с высокопоставленными военными и чиновниками из Турции. На них обсуждались насущные вопросы, среди которых референдум о независимости Иракского Курдистана и борьба с терроризмом.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.