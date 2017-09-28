Дефицит нефти может подстегнуть рост цен до $80 за баррель - эксперт S&P Dow Jones

Рост цен на нефть, наблюдающийся в последние недели, может продолжиться, поскольку на рынке наконец-то началась "реальная ребалансировка", заявила глава департамента индексов сырья и недвижимости S&P Dow Jones Indices Джоди Гунзберг в интервью CNBC.

Она не исключает, что в случае дефицита предложения нефть может подорожать до $80 за баррель, а, возможно, и до $85 за баррель. По словам Дж.Гунзберг, "рост не будет мгновенным", структурная бэквордация и дефицит на рынке могут его поддержать.

Прогнозы Дж.Гунзберг отличаются от взглядов большинства аналитиков, полагающих, что в ближайшие годы цены нефть будут в лучшем случае колебаться от $50 до $60 за баррель.

В четверг нефть Brent с поставкой в ноябре подорожала на 0,7%, до $58,3 за баррель, WTI - на 1,1%, до $52,68 за баррель.