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ТЭК 28.09.2017 19:23

Дефицит нефти может подстегнуть рост цен до $80 за баррель - эксперт S&P Dow Jones

Рост цен на нефть, наблюдающийся в последние недели, может продолжиться, поскольку на рынке наконец-то началась "реальная ребалансировка", заявила глава департамента индексов сырья и недвижимости S&P Dow Jones Indices Джоди Гунзберг в интервью CNBC.

Она не исключает, что в случае дефицита предложения нефть может подорожать до $80 за баррель, а, возможно, и до $85 за баррель. По словам Дж.Гунзберг, "рост не будет мгновенным", структурная бэквордация и дефицит на рынке могут его поддержать.

Прогнозы Дж.Гунзберг отличаются от взглядов большинства аналитиков, полагающих, что в ближайшие годы цены нефть будут в лучшем случае колебаться от $50 до $60 за баррель.

В четверг нефть Brent с поставкой в ноябре подорожала на 0,7%, до $58,3 за баррель, WTI - на 1,1%, до $52,68 за баррель.

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Тэги: НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]