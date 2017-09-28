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Внешняя политика 28.09.2017 17:32

Анкара и Баку обсудили вопрос разработки совместных военных планов – Минобороны Азербайджана

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Нуреддин Джаникли обсудили вопросы по разработке совместных планов, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Министры провели широкий обмен мнениями об основных направлениях военных связей - развитии сотрудничества в военной и военно-технической сфере, области военного образования и медицины, расширении деятельности в рамках военного диалога высокого уровня, разработке совместных планов, организации взаимных визитов экспертных групп, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении.

З.Гасанов отметил, что первый визит Н.Джаникли в Азербайджан в качестве министра является наглядным примером двустороннего военного сотрудничества. «З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией налажено как на двусторонней основе, так и в рамках миротворческих операций, проводимых НАТО. Он добавил, что стратегическое партнерство Анкары и Баку развивается по возрастающей линии»,- отмечает оборонное ведомство.

Согласно сообщению, азербайджанский министр также затронул военно-политическую ситуацию в регионе. «З.Гасанов отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является серьезной угрозой региональной стабильности», - говорится в сообщении.

Отметив значимость совместных военных учений, проводимых в последние годы в Азербайджане и Турции с участием различных родов войск вооруженных сил двух стран, министр подчеркнул важность интенсификации подобных учений в будущем.

В свою очередь, Н.Джаникли отметил, что Турция является важным партнером Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]