Анкара и Баку обсудили вопрос разработки совместных военных планов – Минобороны Азербайджана

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Нуреддин Джаникли обсудили вопросы по разработке совместных планов, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«Министры провели широкий обмен мнениями об основных направлениях военных связей - развитии сотрудничества в военной и военно-технической сфере, области военного образования и медицины, расширении деятельности в рамках военного диалога высокого уровня, разработке совместных планов, организации взаимных визитов экспертных групп, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении.
З.Гасанов отметил, что первый визит Н.Джаникли в Азербайджан в качестве министра является наглядным примером двустороннего военного сотрудничества. «З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией налажено как на двусторонней основе, так и в рамках миротворческих операций, проводимых НАТО. Он добавил, что стратегическое партнерство Анкары и Баку развивается по возрастающей линии»,- отмечает оборонное ведомство.
Согласно сообщению, азербайджанский министр также затронул военно-политическую ситуацию в регионе. «З.Гасанов отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является серьезной угрозой региональной стабильности», - говорится в сообщении.
Отметив значимость совместных военных учений, проводимых в последние годы в Азербайджане и Турции с участием различных родов войск вооруженных сил двух стран, министр подчеркнул важность интенсификации подобных учений в будущем.
В свою очередь, Н.Джаникли отметил, что Турция является важным партнером Азербайджана.
Ф.Исазаде
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