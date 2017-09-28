Турция против возвращения в страну представителя Иракского Курдистана, это связано с прошедшим референдумом - СМИ

Власти Турции не хотят, чтобы представитель Иракского Курдистана возвращался в Анкару, сообщили в четверг турецкие СМИ.

По их данным, такое решение Анкары связано с прошедшим 25 сентября в Курдской автономии Ирака референдума о независимости.

Турция назвал референдум нелегитимным и пригрозила полным разрывом отношений с Иракским Курдистаном и его блокадой.