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Регион 28.09.2017 17:35

Турция против возвращения в страну представителя Иракского Курдистана, это связано с прошедшим референдумом - СМИ

Власти Турции не хотят, чтобы представитель Иракского Курдистана возвращался в Анкару, сообщили в четверг турецкие СМИ.

По их данным, такое решение Анкары связано с прошедшим 25 сентября в Курдской автономии Ирака референдума о независимости.

Турция назвал референдум нелегитимным и пригрозила полным разрывом отношений с Иракским Курдистаном и его блокадой.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]