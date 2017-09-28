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Туризм 28.09.2017 17:44

Президент Алиев выделил 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку

Министерство культуры и туризма Азербайджана получит 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Ильхам Алиев подписал в четверг.

Средства на организацию «shopping festival», который пройдет с 15 октября по 15 ноября, будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

Проведение шопинг-фестиваля направлено на "продолжение работ по развитию туризма".

Первый шопинг-фестиваль прошел в Баку с 10 апреля по 10 мая 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: ШОПИНГ, ФЕСТИВАЛЬ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]