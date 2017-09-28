Президент Алиев выделил 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку

Министерство культуры и туризма Азербайджана получит 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Ильхам Алиев подписал в четверг.

Средства на организацию «shopping festival», который пройдет с 15 октября по 15 ноября, будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

Проведение шопинг-фестиваля направлено на "продолжение работ по развитию туризма".

Первый шопинг-фестиваль прошел в Баку с 10 апреля по 10 мая 2017 года.

Ф.Исазаде