Президент Алиев выделил 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку

Министерство культуры и туризма Азербайджана получит 1 млн манатов на организацию второго «shopping festival» в Баку, сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение президент Ильхам Алиев подписал в четверг.
Средства на организацию «shopping festival», который пройдет с 15 октября по 15 ноября, будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.
Проведение шопинг-фестиваля направлено на "продолжение работ по развитию туризма".
Первый шопинг-фестиваль прошел в Баку с 10 апреля по 10 мая 2017 года.
Ф.Исазаде
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