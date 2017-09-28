Новым главой Chevron станет Майкл Уирт

Совет директоров американской нефтедобывающей компании Chevron выбрал Майкла Уирта новым генеральным директором компании и председателем совета, говорится в пресс-релизе компании.
М.Уирт займет оба поста 1 февраля 2018 года, когда в отставку уйдет Джон Уотсон, работающий в компании с 1980 года и возглавляющий ее с сентября 2009 года.
М.Уирт работает в Chevron 35 лет. За свою карьеру он занимал ряд важных постов в нефтеперерабатывающем подразделении компании, в феврале этого года он был назначен заместителем председателя совета директоров. 56-летний специалист был в числе основных кандидатур на то, чтобы сменить во главе Chevron Дж.Уотсона.
Chevron является третьей по величине нефтедобывающей компанией мира из числа торгуемых на бирже. Компания прослеживает свою историю с 1879 года. Ее капитализация составляет $222,5 млрд.
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