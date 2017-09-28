Узбекский писатель Отахонов задержан в Ташкенте по обвинению в посягательстве на конституционный строй - МВД Узбекистана

Узбекский писатель Нурулло Отахонов (псевдоним - Нурулло Мухаммад Рауфхон), последние два года живший в Турции, был задержан в минувшую среду по прибытии в Узбекистан, сообщил журналистам в четверг замначальника ГУВД Ташкента, начальник Следственного управления Дониер Ташходжаев.
"Нурулло Отахонов был задержан по прибытии из Турции, поскольку ранее был объявлен в розыск", - сказал Д.Ташходжаев.
Он сообщил, что в отношении Н.Отахонова 11 мая было возбуждено уголовное дело, писателю было заочно предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 1 (публичные призывы к неконституционному изменению государственного строя, захвату власти), ст. 244-1 ч. 3, п. "г" (изготовление или хранение с целью распространения материалов, содержащих идеи религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма).
"В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в розыск", - сказал Д.Ташходжаев.
Он также сообщил, что Н.Отахонову может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.
"В настоящее время по уголовному делу не имеется ни одного документа с его обращением о применении, скажем, амнистии, прощения или о том, что он прибывает в республику, об изменении меры пресечения. Он официально в правоохранительные органы не обращался. У нас такой информации нет", - сказал заместитель начальника ГУВД Ташкента.
"Пока ведется следствие. Мы будем проводить (все необходимые) следственные мероприятия, если нужно, будем назначать дополнительную экспертизу. Если его вина не подтвердится или если его действия будут подпадать под действие акта амнистии, мы, естественно, в соответствии с законом примем решение", - сказал представитель МВД.
По сообщениям СМИ, последние два года Н.Отахонов жил в Турции, опасаясь преследования со стороны властей Узбекистана. Он решил вернуться после того, как новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время недавнего пребывания в Нью-Йорке призвал проживающих за границей соотечественников вернуться на родину.
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