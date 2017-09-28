Очередной раунд переговоров по Brexit прошел в конструктивной атмосфере, но существенного прогресса все еще нет - Барнье

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье выражает обеспокоенность темпом продвижения на переговорах.

"У нас была конструктивная неделя (переговоров - ИФ). Но мы еще не пришли к тому, чтобы иметь возможность говорить о достаточном прогрессе. Необходимо продолжать работу в ближайшие недели и месяцы", - сказал М.Барнье в четверг на совместной с его британским партнером Дэвидом Дэвисом пресс-конференции в Брюсселе по итогу четвертого раунда переговоров.

"Через три недели октябрьский Европейский Совет предоставит мне возможность высказаться об этих переговорах перед председателем (Европейской комиссии Жан-Клодом - ИФ) Юнкером, председателем (Евросовета Дональдом - ИФ) Туском и 27 главами государств и правительств", - добавил он.

М.Барнье также упомянул ожидаемую на предстоящей неделе резолюцию Европейского парламента по Brexit.

Координатор ЕС отметил, что разногласия остаются по роли Суда Евросоюза. Также остаются серьезные различия в позициях по вопросу воссоединения семей, предстоит урегулировать проблемы социальных пособий.

Он назвал "полезными" состоявшиеся дискуссии экспертов по финансовому урегулированию, однако указал на все еще остающуюся неясность британской позиции.

М.Барнье напомнил, что во Флоренции Т.Мэй заявила, что "ни одно государство-член не должно платить больше, и ни одно государство-член не должно получить меньше в результате Brexit". Кроме того, она пообещала, что Соединенное Королевство будет соблюдать свои обязательства, которые были взяты в период членства в ЕС.

При этом британская сторона еще не определила масштаб своих обязательств в составе Европейского союза 28 стран.

"Для союза единственным способом прийти к тому, чтобы заявить о достаточном прогрессе, является выполнение 28 странами всех обязательств, взятых в составе 28", - уточнил переговорщик ЕС.

По словам М.Барнье, он надеется, что "новая динамика, исходящая из выступления госпожи (премьер-министра Великобритании Терезы - ИФ) Мэй во Флоренции продолжит пронизывать нашу работу". М.Барнье сообщил, что переговоры возобновятся 9 октября.

Заявление Д.Дэвиса на пресс-конференции отличалось от слов М.Барнье более выраженным оптимизмом. Он считает, что выступление Т.Мэй во Флоренции было явно построено на желании продвинуться в переговорах.

"Оно было задумано, чтобы изменить динамику и придать реальный импульс. В нем был представлен ясный и прагматичный подход, чтобы найти согласие, которое устроит всех", - полагает британский переговорщик.

Д.Девис сказал, что его переговорная команда прибыла в Брюссель на этой неделе с разъяснением деталей, которые поддерживают видение, изложенное премьер-министром Великобритании. Он согласен, что некоторые детали требуют уточнения, но переговоры, по его мнению, проходили в очень конструктивном духе, что позволило достичь "значительного прогресса".

В качестве примера Д.Дэвис привел заметное, как он считает, продвижение по важным пунктам, в частности, по гарантии прав граждан обеих сторон после Brexit.

Британский переговорщик остановился на ключевом для Лондона элементе выступления Т.Мэй - переходном периоде после формального "развода", который "позволит предприятиям и гражданам приготовиться к будущим изменениям".

"Нам бы стоило согласиться об этом достаточно быстро, как только Мишель (Барнье - ИФ) будет располагать мандатом для этого. Как сказала на прошлой неделе премьер-министр, наше общее будущее может основываться только на партнерстве, нашей дружбе, а также, что еще важнее, - на взаимном доверии", - отметил Д.Дэвис.

"Великобритания хочет быть лучшим союзником и партнером Европейского союза. Мы хотим иметь возможность обеспечивать наш дальнейший рост бок о бок. Я испытываю достаточный оптимизм, покидая Брюссель, и с нетерпением жду продолжения наших дискуссий", - заверил британский координатор переговоров по Brexit